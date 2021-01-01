Рейтинг найкращих роботодавців України 2020-2021: "1+1" серед них

Найбільш важливими під час вибору компанії-роботодавця у часи New Normal є такі чинники: стабільність на ринку, фінансова спроможність та корпоративна культура.

Кадровий портал grc.ua назвав найбажаніших роботодавців України у 2020/21 роках. Рейтинг сформовано на основі опитувань понад 6000 кандидатів, які розповіли про критерії привабливості роботодавців, на що звертають увагу при виборі пропозиції про роботу, які галузі вважають найпривабливішими та в яких компаніях бажали б працювати.

За словами Лариси Онипко, керівниці "Премії HR-бренд Україна", Рейтинг роботодавців – це певний індикатор ринку праці та цінностей пошукачів, покликаний дати компаніям орієнтири для пошуку оптимального методу залучення та утримання цінних працівників, збалансування інтересів та можливостей бізнесу та потреб пошукачів.

Топ-20 компаній-роботодавців 2020/2021 рр. (в алфавітному порядку)

Методологія дослідження: анкетування серед 2123 та 4135 респондентів (у 1 та 2 хвилях відповідно) та анкетування експертів ринку праці. Загалом, оцінювались 20 професійних галузей, в яких працюють майже 500 компаній.



Результати дослідження

За результатами опитування, найбільш важливими під час вибору компанії-роботодавця у часи New Normal є такі чинники: стабільність компанії на ринку (69%), фінансова спроможність компанії (60%) та корпоративна культура (38%). Ці чинники домінують абсолютно в всіх регіонах та вікових групах. Також важливим критерієм для кандидатів є соціально-відповідальна позиція компанії (29%).

Цікаво, що порівнюючи дані за останні роки, критерій "стабільність компанії на ринку" значно виріс у запитах кандидатів. Так, ще у 2019-2020 роках лише половина опитуваних (51%) зазначала цей критерій як важливий, а у 2020-2021 роках вже кожен сьомий кандидат відзначив стабільність як важливий фактор під час вибору. Критерій "Корпоративна культура та соціальна відповідальність компанії" більш важливий для досвідчених фахівців. Люди працюють не просто в компаніях, а в рамках визначеної корпоративної культури, і те, як вони сприймають роботодавця, чи розділяють його цінності, місію, має визначальне значення.





Критерії вибору пропозиції про роботу

Абсолютним лідером під час вибору пропозиції роботи є чинник рівня конкурентної оплати праці (68%). Цей чинник лідирує в усіх областях, а найбільше у Східному регіоні, серед усіх категорій пошукачів, незалежно від віку, професійного досвіду та статі. Другу позицію серед критеріїв вибору роботи займає можливість кар’єрного зростання та професійний розвиток. На третьому та четвертому місці такі чинники, як зміст і масштаб задач та соціальний пакет і нематеріальні бонуси.

Цікаво, що молодь більше орієнтується на відгуки про компанію у відкритих джерелах та місце в бізнес-рейтингах. Кар’єрне зростання більш важливе для молодих фахівців, ніж для досвідчених. Натомість досвідчені фахівці звертають більше уваги на зміст та масштаб завдань та соціальний пакет під час вибору роботодавця. Рівень конкурентної оплати праці важливий для усіх вікових груп без винятку.

Найбільш привабливі галузі для працевлаштування

Згідно з опитуванням пошукачів, у топ-5 бажаних професійних сфер входять: IT, фінанси/банки/інвестиції, медіа/PR/поліграфія/видавництво, телеком та торгівля. Але, молоді фахівці трохи по іншому розставили пріоритети. Так, на першому місці у молоді – сфера медіа, піару та реклами (37%). На другому – ІТ-сфера (35%). Далі за привабливістю сфера телеком (18%), важка промисловість/видобувна промисловість/енергетика (14%) та сфера фінансів (13%).

З повним переліком усіх учасників Рейтингу за галузевим фокусом можна ознайомитися за посиланням

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