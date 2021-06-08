У МВС українців попереджають про можливі перебої у видаванні водійських прав

Відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно за 2 дні.
У сервісних центрах МВС у зв’язку з перебоями у постачанні бланків можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з видавання посвідчення водія.
Про це у вівторок, 8 червня, йдеться на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
“У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видаванні посвідчення водія”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно за 2 дні.
Тим часом змінилися правила навчального керування в Україні. На сьогодні відповідно до п.п.24.5 ПДР навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв.
Крім того, внутрішньо переміщеним особам без прописки на контрольованій Україною території дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби.