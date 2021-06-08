У Херсонській області школяр вистрілив з рушниці у свою бабусю

Здоров'ю жінки наразі нічого не загрожує.

У Херсонській області 9-річний хлопець вистрілив у свою бабусю.

Про це повідомила пресс-служба Національної поліції.

За попередньою інформацією, школяр прийшов в гості до дідуся і бабусі. У літній кухні за холодильником він знайшов дідову пневматичну гвинтівку. Хлопець розглядав її, а потім випадково вистрілив. Зброя була зарядженою і куля влучила 60-річній бабусі у м’які тканини біля шиї.

Наразі здоров'ю жінки нічого не загрожує. Вона написала заяву у поліцію з проханням не проводити розслідування. Утім, правоохоронці вирішують питання притягнення батьків хлопця до відповідальності за статтею "невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".

Як повідомлялося, у Житомирі 10-річний хлопчик із вікна багатоповерхівки підстрелив перехожого з пневматичної гвинтівки. Школяр зізнався, що знайшов в оселі пневматичну гвинтівку і вирішив випробувати її, вистріливши з вікна. Установлено також, що зброя належить батькові та відповідно до законодавства не потребує спеціального дозволу для власника.

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