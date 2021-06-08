В Херсонской области школьник выстрелил из ружья в свою бабушку

Здоровью женщины пока ничего не угрожает.

В Херсонской области 9-летний парень выстрелил в свою бабушку.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По предварительной информации, школьник пришел в гости к дедушке и бабушке. В летней кухне за холодильником он нашел пневматическую винтовку деда . Парень рассматривал ее, а потом случайно выстрелил. Оружие было заряжено и пуля попала 60-летней бабушки в мягкие ткани у шеи.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Она написала заявление в полицию с просьбой не проводить расследование. Впрочем, правоохранители решают вопрос о привлечении родителей парня к ответственности по статье "невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Как сообщалось, в Житомире 10-летний мальчик из окна многоэтажки подстрелил прохожего из пневматической винтовки. Школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, выстрелив из окна. Установлено также, что оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения для владельца.

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