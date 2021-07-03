В Польше произошла авария: пострадали украинцы

По предварительной информации, травмированы четверо граждан Украины.

У Тарнув в Польше произошла авария, в которой пострадали украинцы.

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, в ДТП травмированы четверо украинцев. Среди них есть несовершеннолетний. "Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

По словам Николенко, на место ДТП прибыл украинский консул, чтобы предоставить гражданам консульскую помощь. Кроме того, дипломат будет взаимодействовать с правоохранителями и больницей.

Как сообщалось, в Польше вблизи города кашицу попал в ДТП автобус Познань-Херсон. В результате погибли шесть граждан Украины. Еще 15 человек были травмированы.

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