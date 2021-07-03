Украина — Англия: команды определились с формой на матч четвертьфинала Евро-2020

Украинцы оденут желтую форму, англичане — белую.
Во время матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии украинская сборная по футболу выйдет на поле в желтом комплекте формы.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Такое решение приняли во время совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча. Голкипер украинской команды будет играть в оранжевой экипировке.
Игроки английской команды сыграют в белых цветах. Вратарь их сборной будет в черной форме.
Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1: 1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.
Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.