Украина — Англия: команды определились с формой на матч четвертьфинала Евро-2020

Украина — Англия: команды определились с формой на матч четвертьфинала Евро-2020

Украинцы оденут желтую форму, англичане — белую.

Во время матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии украинская сборная по футболу выйдет на поле в желтом комплекте формы.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Такое решение приняли во время совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча. Голкипер украинской команды будет играть в оранжевой экипировке.

Игроки английской команды сыграют в белых цветах. Вратарь их сборной будет в черной форме.

Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1: 1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

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