Туск возглавил оппозиционную партию Польши

Речь идет о партии "Гражданская платформа".

Експрезидент Европейского совета Дональд Туск возглавил польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа".

Об этом стало известно во время заседания Национального совета "Гражданской платформы", пишет RMF24.

О возвращении Туска как лидера политической силы объявил Борис Будка, который до сих пор возглавлял "Гражданскую платформу".

"В этот день по моему приглашению и по моей просьбе Дональд Туск возвращается к польской политики, возвращается на 100%. Я хочу передать вам контроль над платформой сегодня, Дональд. Я хочу, чтобы вы привели нас к победе", — заявил он.

В свою очередь, Туск подчеркнул, что таки действительно вернулся на 100%. Партия надеется, что ей удастся обновиться после возвращения в ее ряды бывшего президента Европейского совета. К слову, сейчас "Гражданская платформа" находится на вториннии позициях за поражения, которые ей нанесла правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Как сообщалось, Дональда Туска, который покинул пост президента Европейского Совета, в декабря 2019 году избрали новым председателем Европейской народной партии (ЕНП).

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