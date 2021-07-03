Туск очолив опозиційну партію Польщі

Йдеться про партію "Громадянська платформа".

Експрезидент Європейської ради Дональд Туск очолив польську опозиційну партію "Громадянська платформа".

Про це стало відомо під час засідання Національної ради "Громадянської платформи", пише RMF24.

Про повернення Туска як лідера політичної сили оголосив Борис Будка, який досі очолював "Громадянську платформу".

"У цей день на моє запрошення і на моє прохання Дональд Туск повертається до польської політики, повертається на 100%. Я хочу передати вам контроль над Платформою сьогодні, Дональде. Я хочу, щоб ви привели нас до перемоги" - заявив він.

Своєю чергою, Туск наголосив, що таки дійсно повернувся на 100%. Партія сподівається, що їй вдасться оновитися після повернення до її лав колишнього президента Європейської ради. До слова, наразі "Громадянська платформа" перебуває на вторинниї позиціях через поразки, які їй завдала керівна партія "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

Як повідомлялося, Дональда Туска, який залишив посаду президента Європейської Ради, у грудні 2019 року обрали новим головою Європейської народної партії (ЄНП).

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