Латвія і Литва посилили охорону на кордоні з Білоруссю: що сталося

Латвія і Литва посилили охорону на кордоні з Білоруссю: що сталося

Уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації.

Латвія і Литва посилили охорону на кордоні з Білоруссю через різке зростання нелегальних мігрантів з цієї країни.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації, повідомляє видання Delfi. Протягом минулої доби прикордонники затримали 150 мігрантів - ця кількість рекордна. Для нелегалів в країні облаштували 835 місць для розселення. Наразі найнято близько пів тисячі.

Своєю чергою, Латвія посилили кордон через збільшення нелагалів до Литви. Підтримувати контроль на кордонах країн допомагають співробітники європейського агентства охорони кордонів і берегової лінії Frontex, - розповів заступник голови Держприкордонслужби країни Андрій Рогозін.

"Від 1 липня ми приймаємо кількох офіцерів з технічними засобами з патрульної автомашиною, які патрулюватимуть зовнішній кордон з Білоруссю. Таку ж підтримку отримала і литовська сторона", - повідомив він.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ та інші відомства Литви розглядають можливість зведення огорожі на кордоні з Білоруссю через збільшення нелегальних міграційних потоків звідти. Наразі огорожу встановлено на ділянці в 78 км з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому його можуть встановити на ділянці ще 508 км.

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