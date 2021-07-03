Олена Мозгова повідомила про проблеми зі здоров'ям

Продюсерка готується до обстеження.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно змінила колір волосся та ошелешила новим іміджем, повідомила невтішну новину.

Так, у п'ятницю на сторінці в Facebook знаменитість написала, що має проблеми зі здоров'ям. Дружина співака Девіда Аксельрода підозрює грижу спини.

"Обіцяла фото з бігової доріжки, але сорі, не буде. Поки тренування, масаж і всі процедури припинила. Судячи з усього, таки грижа, але завтра МРТ покаже точно, що там. Коли вирішу проблему зі спиною і повернусь до тренувань, тоді і фото зробимо", – зазначила вона.

Олена додала, що знайшла гарного лікаря та сповнена оптимізму і конструктиву щодо вирішення давніх проблем хребта.

Сьогодні продюсерка їде на обстеження. Знаменитість розповіла, що навіть сильні знеболювальні не допомагають позбутися болю.

"Накололи дупу кетановом, який, що цікаво, не дуже цього разу допомагає. Люди, будьте здоровими і щасливими, цінуйте той стан, коли нічого у вас не болить. Соля цьомає і обіймає без перерви і запевняє, що ці її ліки найкращі! Ніхто і не сперечається, обійми і поцілунки дитини – це найцінніше і найдорожче за все", – поділилася Мозгова.

facebook.com/olenamozgova1

Юзери підтримали Олену в коментарях та побажали їй здоров'я.

Нагадаємо, днями Олена Мозгова емоційно відреагувала на відвертості Пономарьова. Продюсерка попросила колишнього більше не згадувати її у своїх інтерв'ю.

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