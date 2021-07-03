Елена Мозговая сообщила о проблемах со здоровьем

Продюсер готовится к обследованию.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая, которая недавно сменила цвет волос и ошарашила новым имиджем, сообщила неутешительную новость.

Так, в пятницу на странице в Facebook знаменитость написала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Жена певца Дэвида Аксельрода подозревает грыжу спины.

"Обещала фото с беговой дорожки, но сорри, не будет. Пока тренировки, массаж и все процедуры прекратила. Судя по всему, таки грыжа, но завтра МРТ покажет точно, что там. Когда решу проблему со спиной и вернусь к тренировкам, тогда и фото сделаем", — отметила она.

Елена добавила, что нашла хорошего врача и полна оптимизма и конструктива по решению давних проблем позвоночника. Сегодня продюсер едет на обследование. Знаменитость рассказала, что даже сильные обезболивающие не помогают избавиться от боли.

"Накололи задницу кетановом, который, что интересно, не так на этот раз помогает. Люди, будьте здоровыми и счастливыми, цените то состояние, когда ничего у вас не болит. Соля целует и обнимает без перерыва и уверяет, что эти ее лекарства лучшие! Никто и не спорит, объятия и поцелуи ребенка — это самое ценное и дороже всего", — поделилась Мозговая.

facebook.com/olenamozgova

Пользователи поддержали Елену в комментариях и пожелали ей здоровья.

Напомним, на днях Елена Мозговая эмоционально отреагировала на откровенности Пономарева. Продюсер попросила бывшего больше не вспоминать ее в своих интервью.

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