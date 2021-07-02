Олена Мозгова емоційно відреагувала на відвертості Пономарьова: "Саня, досить"

Продюсерка попросила колишнього більше не згадувати її у своїх інтерв'ю.

Українська продюсерка та екскохана співака Олександра Пономарьова Олена Мозгова емоційно відреагувала на його нещодавнє інтерв'ю.

У ньому артист розповів, що ініціатором їхніх стосунків була виключно Олена і що вони розійшлися, бо Мозгова йому зрадила. Олена від таких одкровень екса була шокована і люб'язно, проте емоційно попросила його більше не говорити про неї.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / Facebook

"Я терпіла довго, але сорі, час поставити якусь крапку у цій вакханалії! Саня, дуже тебе прошу, розказуй про свою Соню, про Віку про велику кількість різних чудових жінок у твоєму житті. Не хочеш, взагалі ні про кого не розповідай, але точно досить згадувати мене! Ну реально, просто досить! Звісно, я могла б написати цілий роман про ті 10 років і розказати багато чого, але не в моїх правилах прати спіднє на людях. Я обіцяла цього не робити близьким мені людям ну і хтось з нас таки має бути джентльменом в цій історії, яку давно потрібно здати в архів, посипати порохами і забути на віки вічні", - написала у своєму Facebook Мозгова.

Олександр Пономарьов / universemedia.com.ua

Шанувальники знаменитості підтримали її та висловили свої думки щодо того, чому Пономарьов її згадує в інтерв'ю:

Та вже хай зап'є все холодною водою... Він до вас ніколи не досягав, ви як космос, а він земля

Та він вас любить

Читала оті всі інтерв'ю, і перше, що спадало на думку, хто з вас поводить себе по-чоловічому. От точно не Пономарьов

Нагадаємо, що у нещодавньому інтерв'ю Олександр Пономарьов розповів про життя з Оленою Мозговою. Він зауважив, що ініціатором їхніх стосунків була продюсерка і що він не ставився серйозно до цього роману, поки на світ не з'явилася спільна донька Женя.

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