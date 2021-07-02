Наділи кайданки: одеських патрульних судитимуть за побиття жінки

У прокуратурі кажуть, що вони перевищили службові повноваження.

В Одеській області патрульні зупинили автомобіль в зв'язку з вчиненням ДТП і затримали його водія. Під "гарячу руку" потрапила також 35-річна пасажирка автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

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"Правоохоронці без наявних на те законних підстав, застосували щодо 35-річної жінки-пасажирки авто, яка ніяких протиправних дій та правопорушень не скоювала, спеціальні засоби - наручники і засіб, оснащене речовиною сльозоточивої та дратівної дії, а також фізичну силу і спеціальні прийоми боротьби", - йдеться в повідомленні.

Жінка отримала тілесні ушкодження.

Дії патрульних кваліфіковані як перевищення службових повноважень з використанням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України), за що їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Волинській області троє патрульних затримали та побили чоловіка, який звернувся у поліцію через те, що його обікрали.

УНІАН

В Одесі патрульні потрапили у ДТП: зіткнулися з автівкою

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