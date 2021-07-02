Дмитро Комаров налякав фанів розпухлим обличчям з червоними плямами

Халепа спіткала мандрівника під час експедиції.

Автор і ведучий проєкту "Світ навиворіт" на "1+1" Дмитро Комаров, який нещодавно відсвяткував своє 38-річчя, постраждав від укусів комарів.

Цього разу головний мандрівник країни, в рамках проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", відправився до рівненських та волинських лісів. Там Дмитро разом з місцевими мешканцями збирав чорницю. Однак, під час знімань чергового випуску Дмитра сильно покусали комарі.

Про це ведучий розповів на своїй сторінці в Instagram. Так, Комаров опублікував фото, на якому показав своє обличчя у червоних плямах.

instagram.com/komarovmir

"Вади професії. Комарі і ґедзі люблять попити кров Комарова. Працюємо. Укуси - не перешкода! Знімаємо для вас круті програми", - підписав світлину мандрівник.

На допис телеведучого іронічно відгукнувся ще один зірковий шоумен Анатолій Анатоліч:

"Схожий на мене в мій звичайний ранок".

Фанати зірки також не втрималися від коментарів, у яких підтримали Дмитра та подякували за те, що ціною власного здоров'я створює для них такі круті програми.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Комаров показав, як добувають "біле золото" Карпат. В одному з випусків "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведучий спробував себе у ролі пастуха та дізнався стародавні традиції гуцулів-сироварів.

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