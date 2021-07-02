У ЄС заборонять тримати домашніх тварин в клітках до кінця 2027 року

У ЄС заборонять тримати домашніх тварин в клітках до кінця 2027 року

Закон стосується кроликів, молодих курей, перепелів, качок і гусей.

Європейська комісія заявила, що буде працювати над новим законом щодо відмови від утримання домашніх тварин в клітках - цього планують домогтися до кінця 2027 року.

Як повідомляє BBC, петиція з вимогою змінити існуючу систему зібрала понад 1,4 млн підписів. Закон торкнеться власників кроликів, молодих курей, перепелів, качок і гусей.

"Тварини - розумні істоти, і ми несемо моральну і соціальну відповідальність за те, щоб умови їхнього утримання на фермах відображали наші цінності" - заявила комісарка ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес. Наразі на території ЄС заборонено тримати в клітках курей-несучок, свиней і телят.

У Європейському парламенті звернули увагу на петицію End the Cage Age ( "Завершіть епоху кліток"), підкресливши, що існують серйозні побоювання з приводу утримання тварин, адже деякі з них навіть не можуть прямо стояти, потягуватися або повертатися. В ЄС одні з найвищих стандартів захисту тварин в світі, проте активісти вимагають внести зміни і заборонити не тільки тісні клітки, а й примусове годування качок і гусей для приготування французького делікатесу фуа-гра.

Ухвалення нового закону першими підтримали Австрія і Люксембург, а також Німеччина та Чехія. Фермери отримають державні субсидії, що дозволить їм модернізувати обладнання і пройти навчання. Всі 27 країн - членів ЄС повинні погодитися з законодавством, після чого будуть внесені відповідні зміни на рівні кожної держави.

Нагадаємо, поблизу англійського міста Оллертонтат у графстві Ноттінгемшир (Велика Британія) місцева мешканка виявила в лісі свійську свиню із виводком із 10 поросят. Як виявилося, свиноматка втекла із тутешньої ферми, щоб врятувати своє потомство.

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