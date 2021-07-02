В ЕС запретят держать животных в клетках до конца 2027 года

В ЕС запретят держать животных в клетках до конца 2027 года

Закон касается кроликов, молодых кур, перепелов, уток и гусей.

Европейская комиссия заявила, что будет работать над новым законом об отказе от содержания домашних животных в клетках — этого планируют добиться к концу 2027 года.

Как сообщает BBC, петиция с требованием изменить существующую систему собрала более 1,4 млн подписей. Закон коснется владельцев кроликов, молодых кур, перепелов, уток и гусей.

"Животные — разумные существа, и мы несем моральную и социальную ответственность за то, чтобы условия их содержания на фермах отражали наши ценности", — заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. Сейчас на территории ЕС запрещено держать в клетках кур-несушек, свиней и телят.

В Европейском парламенте обратили внимание на петицию End the Cage Age ( "Завершите эпоху клеток"), подчеркнув, что существуют серьезные опасения по поводу содержания животных, ведь некоторые из них даже не могут прямо стоять и потягиваться. В ЕС - одни из самых высоких стандартов защиты животных в мире, однако активисты требуют внести изменения и запретить не только тесные клетки, но и принудительное кормление уток и гусей для приготовления французского деликатеса фуа-гра.

Принятие нового закона первыми поддержали Австрия и Люксембург, а также Германия и Чехия. Фермеры получат государственные субсидии, что позволит им модернизировать оборудование и пройти обучение. Все 27 стран — членов ЕС должны согласиться с законодательством, после чего будут внесены соответствующие изменения на уровне каждого государства.

Напомним, близ английского города Оллертонтат в графстве Ноттингемшир (Великобритания) местная жительница обнаружила в лесу домашнюю свинью с выводком из 10 поросят. Как оказалось, свиноматка сбежала из здешней фермы, чтобы спасти свое потомство.

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