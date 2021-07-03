Україна - Англія: команди визначилися з формою на матч чвертьфіналу Євро-2020

Українці одягнуть жовту форму, англійці - білу.
Під час матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії українська збірна з футболу вийде на поле у жовтому комплекті форми.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Таке рішення ухвалили під час наради за участі представників команд та офіційних осіб матчу. Голкіпер української команди буде грати у помаранчевому екіпіруванні.
Гравці англійської команди зіграють у білих кольорах. Воротар їхньої збірної буде у чорній формі.
Як повідомлялося, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.
Збірна вже у суботу, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.