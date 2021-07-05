В Польше автобус с детьми влетел в военную машину: \ потерпілі

В Польше автобус с детьми влетел в военную машину: \ потерпілі

В автобусе было семеро детей — в возрасте от 11 до 15 лет.

В Польше в Любуского воеводства произошла авария с участием автобуса и военной машины.

Инцидент произошел утром 5 июля на трассе между Зеленой Гурой и городом Нова Суль, пишет RMF24.

Отмечается, что в автобусе было восемь человек, из которых семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Транспортное средство въехал в машину, которая была осатнньою в колонне военной техники. Она на момент аварии стояла на обочине, прикрывая грузовик впереди.

В результате аварии травмы получила пять человек. Тяжелая 12-летняя школьница: после ДТП его экстренно госпитализировали на вертолете. Иншф дети имеют менее серьезные травмы, но их госпитализировали в медучреждения.

12-летнюю девочку после аварии экстренно госпитализировали на вертолете. Еще четверо детей из автобуса получили менее серьезные травмы. Им наложили повязки на месте и забрали в больницу для более детального обследования. Как сообщалось, у Тарнув в Польше произошла авари я, в которой пострадали украинцы. Среди четырех травмированных есть несовершеннолетний. Новости мира: в Польше украинца насмерть придавило гидравлическим домкратом

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