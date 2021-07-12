В Грузии из-за драки прекратили заседание парламента: видео

Охрана парламента не смогла остановить участников акции протеста, которые ворвались в зал заседаний.

В понедельник, 12 июля, участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за смерти избитого радикалами оператора Лексо Лашкарава, прорвали охрану парламента и с помощью оппозиционных депутатов вошли в сессионный зал. Через драки, возникшие в парламенте, работу законодательного органа пришлось прекратить. Об этом сообщает портал "Новости Грузии".

Многотысячная акция протеста на проспекте Руставели в центре грузинской столицы Тбилиси началась вчера вечером. Протестующие требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, а также наказание всех виновных в смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Он умер после того, как 5 июля его избили агрессивные гомофобы за освещение акции ЛГБТ-сообщества и контракции.

Когда журналисты и лидеры общественных активистов оказались в зале заседаний парламента Грузии, там произошли потасовки, во время которых пострадал основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели. Во время потасовки место спикера парламента заняли депутаты от оппозиции Тинатин Бокучава, Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлшвили, а также лидер общественных активистов Елена Хоштария. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.

Пленарное заседание парламента было сорвано, охрана выводит из его помещения оппозиционных депутатов, в фойе перманентно происходят столкновения между журналистами и охраной.

Напомним, ранее премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поставили ультиматум — подать в отставку до полудня 12 июля.

Новости мира: протест в Грузии - журналисты и активисты требуют отставки правительства

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