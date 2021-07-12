Требуют отставки премьера: в Грузии прошли массовые протесты после смерти оператора

Лашкарава пострадал во время освещения марша в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Дали премьеру время до полудня, чтобы уйти в отставку. В Грузии прошли массовые протесты. Тысячи активистов и журналистов вышли под парламент страны после смерти оператора, которого избили гомофобы.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 июля.

Александр Лашкарава пострадал во время освещения марша в поддержку ЛГБТ-сообщества неделю назад. Тогда радикалы помешали шествию и нападали на прессу — пострадало около полусотни журналистов. Лашкараве сломали лицевую кость, ему провели операцию. А накануне его мать нашла сына мертвым в его квартире. Точную причину смерти оператора пока не озвучили. В грузинском МВД заявили, что начали расследование по статье "доведение до самоубийства".

Протестующие называют нападение на СМИ во время марша "русской спецоперацией" и обвиняют премьера и силовиков, что медиа не получили надлежащей защиты от радикалов.

Новости мира: в Грузии прошли массовые протесты после смерти оператора

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