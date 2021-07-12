Отказался надеть маску: в Варшаве не пустили на самолет эстонского посла

Отказался надеть маску: в Варшаве не пустили на самолет эстонского посла

Дипломат к к Нур-Султана он не вылетел.

В аеропортуи мне Шопена в Варшаве не смог сесть на самолет посол Ecтонии в Казахстане Хейти Мяемеес.

Об этом сообщает издание RMF24.

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Инцидент произошел в ночь на понедельник, 12 июля. Работники хэндлинговой компании, контролировавшие посадку на судно, не допустили Мяемеес на посадку, ведь он отказался надеть медицинскую маску.

Издание пишет, что посол вел себя аресивно. Именно поэтому работники авиакомпании вызвали охрану аэропорта. Она вывела Мяемееса из зоны паспортного контроля и передала полиции. Впоследствии он надел маску, а также показал полиции дипломатический паспорт. Впрочем, в Нур-Султана он не вылетел.

Как сообщалось, Литва решила оставить у себя единственного представителя белорусского посольства, который будет выполнять консульские функции, а остальные работники посольства должны выехать из страны до полуночи 12 июля.

Новости мира: Литва решила оставить у себя единственного представителя белорусского посольства

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