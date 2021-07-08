Литва высылает белорусских дипломатов и планирует отгородиться стеной от соседней страны

Литва высылает белорусских дипломатов и планирует отгородиться стеной от соседней страны

В стране остается только один представитель белорусского посольства.

Литва решила оставить у себя единственного представителя белорусского посольства, который будет выполнять консульские функции, а остальные работники посольства должны выехать из страны до полуночи 12 июля.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июля.

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На фоне потока нелегальных мигрантов из Беларуси Литва собирается построить на границе дополнительный забор с проволокой и привлечь военных для охраны границы.

На прошлой неделе в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за большого количество нелегалов — в частности, граждан Ирака, Сирии и Гвинеи. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь нет средств содержать нелегалов и не мешать им пересекать границы ЕС. В Литве же убеждены — это месть белорусского руководителя европейских санкции.

Новости мира: Литва решила оставить у себя единственного представителя белорусского посольства

Как сообщалось, Латвия и Литва усилили охрану на границе с Беларусью из-за резкого роста нелегальных мигрантов из этой страны. Поддерживать контроль на границах стран помогают сотрудники европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex

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