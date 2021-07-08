Прогноз погоды на 8 июля: в Украину вернулась жара

Прогноз погоды на 8 июля: в Украину вернулась жара

Синоптики обещают переменную облачность

В четверг, 8 июля , в Украине будет теплая и жаркая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. В Украине осадков не предвидится. Только в Одесской области будет кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный 3-8 м/с. Местами — шквалы до до 15 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 27-32 градусов тепла. Немного прохладнее будет на юге — около 29 градусов тепла. Теплее всего будет на Закарпатье — воздух прогреется до +34.

Укргидрометцентр

В Киеве 8 июля будет переменная облачность. Синоптики обещают без осадков. Скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Температура составит 30-32 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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