Европа собирается полностью отказаться от авто с ДВС: когда это произойдет

Европа собирается полностью отказаться от авто с ДВС: когда это произойдет

Крупнейшие мировые автопроизводители в последнее время стремятся к этому все чаще.

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей в пользу электрокаров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, переход на машины с нулевыми выбросами поможет бороться с глобальным потеплением в мире. Возможен график перехода на "электричество" привязан к сокращению вредных выбросов в атмосферу, причиняемых транспортом.

Отмечается, что к 2030 году Евросоюз хотел бы сократить эти выбросы на 65%, к 2035 году — на 100%. Для массового внедрения электрокаров Еврокомиссия обяжет правительства стран ЕС установить зарядные станции через каждые 60 километров на основных автомагистралях.

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Крупнейшие мировые автопроизводители в последнее время все чаще напоминают о своих "зеленых" амбициозных планах. Так, немецкий автоконцерн Volkswagen заявил, что намерен прекратить производство автомобилей на ДВС в Европе до 2035 года. Renault собирается сделать экологическими 90% своих машин. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен довести долю электромобилей в своих глобальных продажах до 40% к 2030 году.

В конце прошлой недели руководство концерна Stellantis (куда входит сегодня 14 автомобильных брендов) на своей конференции сообщило, что к 2030 году 70% европейских продаж и более 40% продаж на рынке США будет приходиться на автомобили с низким уровнем вредных выбросов. А Volvo Car поставлена задача к 2030 году трансформироваться в производителя исключительно электромобилей и стать в этом сегменте мировым лидером.

Ранее рассказывалось о том, что один из украинских городов намерен запретить ввоз новых и подержанных автомобилей с ДВС.

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