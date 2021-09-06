Педагоги получили травмы различной степени, но угрозы их жизни нет.
В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей школы №11.
Об этом сообщает полиция области.
"По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 города Полтавы следователями полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открытое уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что фигурантку задержали.
Как пишет "УНИАН", начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что это произошло сегодня, 6 сентября, в 10:00 на территории школы.
По его информации, в учебное заведение зашла неизвестная девушка, которая из арбалета ранила двух учителей. Педагоги получили травмы различной степени, но угрозы их жизни нет. У одной женщины травмирована рука, у второй — туловище. Им оказана медицинская помощь, рассказал Сулаев.
Он добавил, что полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения. Сейчас проверяется информация о том, училась ли ранее девушка в этой школе и имеет ли обиду на учителей. Девушка дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности фигурантки выясняются.