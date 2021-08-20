В Украине хотят запретить рекламу лекарств

Уже есть перечень лекарств, которые точно не будут рекламироваться на телевидении.

В Украине могут запретить рекламировать в СМИ медицинские препараты.

Об этом 20 августа во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается ситуации, связанной с запретом рекламы в медиа медицинских препаратов, то это пока предложение. Запрет может действовать с 1 января 2024 года. К этому надо подготовиться. Будет ли это внедрено или нет — это зависит от многих факторов. Я могу сказать, что в последнее время, к сожалению, из-за действия рекламы происходят те или иные летальные исходы. Этот вопрос нужно совместно отрабатывать. Я согласен, что есть вопрос по формированию рекламных бюджетов для СМИ, а потому это решение принимается не сегодня ", — сказал Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что уже есть перечень лекарств, которые точно не будут рекламироваться на телевидении.

"Особенно, когда речь идет о пандемические процессы и людям начинают говорить — употребляйте это и все будет хорошо. После этого было много случаев, когда врачи вытаскивали людей с того света", — сказал Данилов.

Напомним, ООН призывает запретить рекламу каннабиса на глобальном уровне.

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