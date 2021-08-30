Как приобрести в аптеках "не лекарство"

Сегодня в Украине в некоторых аптечных сетях потребителям могут предложить вместо известных лекарственных препаратов заменители, иногда созданные собственно самими сетями, зарегистрированные как БАДы, к которым требования по циклу исследований перед запуском в массовое производство отсутствуют, а требования к производству значительно ниже, по сравнению с лекарственными средствами.
На эту ситуацию уже обратил внимание АМКУ. Как сообщил Антимонопольный комитет Украины, в ведомство поступают многочисленные обращения от субъектов хозяйствования о необходимости прекращения практики реализации препаратов, содержащих в своем составе активные фармацевтические ингредиенты, под видом "диетических добавок".
Поэтому возникают ситуации, когда люди приходят по общеизвестные и популярные препараты, например, такие как энтеросорбент нового поколения Атоксил, лекарственное средство с проверенной клинической эффективностью и безопасностью, который вот уже 16 лет применяется и имеет отличную репутацию, а им предлагают БАДы-"заменители" с неизвестной эффективностью, которые, кроме того, не имеют лечебного результата. Иногда потребителей даже отказывают в приобретении лекарств известных брендов, аргументируя что препаратов нет, или они забронированы, в пользу заменителей, потому что так коммерчески выгоднее. Представьте ситуацию, когда вы отравились, или, например ребенок, а купленное средство так называемый "заменитель" БАД не работает, и вы не можете предоставить полноценную первую помощь.
В чем риски заменителей?
- Во-первых, заменители не проходят такого тщательного цикла исследований, как лекарственные средства.
- Во-вторых, поскольку они не являются лекарствами — не гарантирует лечебный результат.
- В-третьих, не предоставив необходимого действия, они могут навредить, как не прямо, то косвенно — теряется время, и в некоторых случаях последствия для здоровья могут быть серьезными.
Чем отличаются лекарства против заменителей
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Лекарственные препараты
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Заменители
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Обычно известные бренды с постоянной репутацией
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Обычно неизвестные препараты или препараты, которые мимикрируют под известные бренды
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Средства, имеющие определенную лекарственную форму и применяются для профилактики, лечения и диагностики заболевания
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Средства, содержащие неопределенный набор из биологически активных веществ
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Обязательно подлежат клиническим испытаниям для точного определения воздействия на организм
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Не проводятся клинические исследования, что делает невозможным совершенное понимание их влияния на организм человека
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Имеют четкое дозирование
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Имеют неопределенное количество активных веществ
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Имеют гарантированно подтвержденный клиническими исследованиями лечебный результат
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Не могут гарантировать лечебного результата
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Имеют доказанное лечебное действие
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Не имеют доказанного лечебного действия, применяются исключительно для профилактики
Советы, как не ошибиться при выборе препаратов:
- покупайте проверенные временем препараты известных брендов;
- не меняйте препараты, если их положительное действие на организм уже подтверждено собственным опытом и врачом не предназначены другие лекарства;
- если предлагают замену, посоветуйтесь сначала с врачом, перед тем, как согласиться поинтересуйтесь у фармацевта, является ли предложенный заменитель лекарственным средством или БАДом, помните лишь лекарственное средство, а не БАД, имеет доказаннуое лечебное действие;
- проверяйте наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины по этой ссылке: drlz.com.ua;
- если вам отказали в продаже препаратов, можете обратиться в Управление защиты прав потребителей: dpss.gov.ua/zahist-prav-spozhivachiv тел 050 230 04 28;
- и, лучше всего, не занимайтесь самолечением, обращайтесь сначала к врачу!