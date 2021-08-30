Как приобрести в аптеках "не лекарство"

Сегодня в Украине в некоторых аптечных сетях потребителям могут предложить вместо известных лекарственных препаратов заменители, иногда созданные собственно самими сетями, зарегистрированные как БАДы, к которым требования по циклу исследований перед запуском в массовое производство отсутствуют, а требования к производству значительно ниже, по сравнению с лекарственными средствами.

На эту ситуацию уже обратил внимание АМКУ. Как сообщил Антимонопольный комитет Украины, в ведомство поступают многочисленные обращения от субъектов хозяйствования о необходимости прекращения практики реализации препаратов, содержащих в своем составе активные фармацевтические ингредиенты, под видом "диетических добавок".

Поэтому возникают ситуации, когда люди приходят по общеизвестные и популярные препараты, например, такие как энтеросорбент нового поколения Атоксил, лекарственное средство с проверенной клинической эффективностью и безопасностью, который вот уже 16 лет применяется и имеет отличную репутацию, а им предлагают БАДы-"заменители" с неизвестной эффективностью, которые, кроме того, не имеют лечебного результата. Иногда потребителей даже отказывают в приобретении лекарств известных брендов, аргументируя что препаратов нет, или они забронированы, в пользу заменителей, потому что так коммерчески выгоднее. Представьте ситуацию, когда вы отравились, или, например ребенок, а купленное средство так называемый "заменитель" БАД не работает, и вы не можете предоставить полноценную первую помощь.

В чем риски заменителей?

Во-первых, заменители не проходят такого тщательного цикла исследований, как лекарственные средства.

Во-вторых, поскольку они не являются лекарствами — не гарантирует лечебный результат.

В-третьих, не предоставив необходимого действия, они могут навредить, как не прямо, то косвенно — теряется время, и в некоторых случаях последствия для здоровья могут быть серьезными.

Чем отличаются лекарства против заменителей

Лекарственные препараты Заменители Обычно известные бренды с постоянной репутацией Обычно неизвестные препараты или препараты, которые мимикрируют под известные бренды Средства, имеющие определенную лекарственную форму и применяются для профилактики, лечения и диагностики заболевания Средства, содержащие неопределенный набор из биологически активных веществ Обязательно подлежат клиническим испытаниям для точного определения воздействия на организм Не проводятся клинические исследования, что делает невозможным совершенное понимание их влияния на организм человека Имеют четкое дозирование Имеют неопределенное количество активных веществ Имеют гарантированно подтвержденный клиническими исследованиями лечебный результат Не могут гарантировать лечебного результата Имеют доказанное лечебное действие Не имеют доказанного лечебного действия, применяются исключительно для профилактики

Советы, как не ошибиться при выборе препаратов:

покупайте проверенные временем препараты известных брендов;

не меняйте препараты, если их положительное действие на организм уже подтверждено собственным опытом и врачом не предназначены другие лекарства;

если предлагают замену, посоветуйтесь сначала с врачом, перед тем, как согласиться поинтересуйтесь у фармацевта, является ли предложенный заменитель лекарственным средством или БАДом, помните лишь лекарственное средство, а не БАД, имеет доказаннуое лечебное действие;

проверяйте наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины по этой ссылке: drlz.com.ua;

если вам отказали в продаже препаратов, можете обратиться в Управление защиты прав потребителей: dpss.gov.ua/zahist-prav-spozhivachiv тел 050 230 04 28;

и, лучше всего, не занимайтесь самолечением, обращайтесь сначала к врачу!

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