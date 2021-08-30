Аэропорт Кабула атаковали ракетами — Reuters

Ракеты перехватывали СПО.

По международном аэропорту Кабула в Афганистане было выпущено пять ракет, но их перехватили системой противоракетной обороны.

Об этом 30 августа сообщил Reuters официальный представитель США на условиях анонимности.

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Чиновник рассказал, что ракеты были запущены рано утром в понедельник, хотя пока неясно, все были сбиты системой обороны. О жертвах в первых отчетах также не указывается, хотя в США признают, что информация еще может измениться

Как сообщалось, вечером 26 августа у аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва. Погибло около 200 человек — это и гражданские лица, и американские военные.

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