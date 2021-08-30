Аэропорт Кабула атаковали ракетами — Reuters

Ракеты перехватывали СПО.
По международном аэропорту Кабула в Афганистане было выпущено пять ракет, но их перехватили системой противоракетной обороны.
Об этом 30 августа сообщил Reuters официальный представитель США на условиях анонимности.
Чиновник рассказал, что ракеты были запущены рано утром в понедельник, хотя пока неясно, все были сбиты системой обороны. О жертвах в первых отчетах также не указывается, хотя в США признают, что информация еще может измениться
Как сообщалось, вечером 26 августа у аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва. Погибло около 200 человек — это и гражданские лица, и американские военные.