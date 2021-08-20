Жена Анатолича показала, как изменился новорожденный сын Нил

Мальчику исполнился месяц.

Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Бойко, известная как Юла, показала новорожденного сына.

Ровно месяц назад супруги в третий раз стали родителями. В этот день многодетная мама поделилась нежными семейными фото и показала, как за это время изменился Нил.

instagram.com/yulattt

instagram.com/yulattt

В посте Юла призналась, что месяц прошел быстро и одновременно сложно, но уже все наладилось.

"Мы вошли почти в привычный ритм. Наловчились вместе с сыном выезжать загород и планировать дальные поездки. Сделали ему загран.паспорт и уже подали документы на американскую визу. Сын набрал килограмм, держит головку и уже раз пять нам агукнул. Нил очень спокойный, почти не плачет и прозревает от количества тисканья и поцелуев от людей вокруг. Наш мальчик растёт в полной любви. Жизнь бьет ключом, а мы вместе с ней. Семья в полном сборе", — написала она.

instagram.com/yulattt

В комментариях фолловеры отметили, что у Нила мамин взгляд и поздравили малыша и родителей.

У него твой взгляд! С первым днем рождения, маленького тигра

Невероятный малыш

Очень серьезный мужчина

Какой он классный! А прическа

Поздравляем вашу прекрасную семью

Напомним, ранее Анатолий Анатолич сделал татуировку в честь новорожденного сына. Каждый рисунок имеет особое значение.

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