ООН призывает запретить рекламу каннабиса на глобальном уровне

В мире 275 млн людей употребляют наркотики.

Управление ООН по наркотикам и преступности призвало к всемирному запрету рекламы каннабиса. Сотрудники управления утверждают, что молодежь считает каннабис более безопасным, чем он есть на самом деле, и на их позицию повлиял маркетинг.

Как сообщает Vice, в организации уверены, что это поможет "обеспечить преобладание интересов общественного здравоохранения над интересами бизнеса".

В ООН могут лишь рекомендовать, а не устанавливать глобальный запрет на рекламу наркотического вещества. Считают, что это будет работать так же, как и ограничение относительно рекламы табачных изделий: оно показало эффективность в странах с высоким и средним уровнем дохода.

Согласно Всемирному докладу о наркотиках, общее число людей, употребляющих не только марихуану, но и другие наркотические вещества, за последнее десятилетие увеличилось на 12% и достигает 275 млн человек.

Напомним, украинские депутаты планируют легализовать медицинский каннабис еще до середины лета. Этот шаг упростит доступ к этим лекарствам людей, которые борются с такими болезнями как: рак, рассеянный склероз, глаукома, сложная формами эпилепсии и другие. Речь идет об около 3 миллионах пациентов.

Новости Украины: депутаты планируют легализовать медицинский каннабис еще до середины лета Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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