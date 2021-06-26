В Германии объяснили, зачем Меркель поддержала проведение саммита ЕС с Путиным

Лидеры ЕС отклонили идею Германии и Франции провести переговоры с Владимиром Путиным.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя инициативу канцлера Германии Ангела Меркель возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что предложением планировали обозначить четкий курс политики ЕС в отношении РФ.

Об этом она заявила в интервью ZN, UA.

Фельдгузен говорит, что немецко-французское предложение должно было четко определить политику ЕС в отношении России: быстрее и эффективнее санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым; дополнительные ограничительные меры, в частности экономические санкции, и более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.

"Возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений. В Европейской Раде 24 июня не было большинства для поддержки этого предложения. вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в этом нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению", — добавила она.

Напомним

Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.

на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией . По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента". В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС. Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным

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