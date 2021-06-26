Инсайдеры назвали дату презентации iPhone 13

Стоимость базовой конфигурации iPhone 13 — 700 долларов.

Apple представит новые смартфоны 14 сентября 2021 года.

Как пишет издание Barron's, журналисты цитируют аналитика Wedbush Дэниэла Айвса, который 21 июня обновил свой прогноз по выпуску смартфонов серии iPhone 13. В раскрытом отчете говорится, что новые флагманы будут анонсированы на мероприятии на третьей неделе сентября. Учитывая, что Apple обычно проводит презентации по вторникам, стоит ожидать, что смартфоны представят 14 сентября.

Также читайте Новинки от Apple: множество изменений для операционной системы

Компания обычно открывает продажи новых моделей в пятницу на следующей неделе, поэтому можно ожидать, что iPhone 13 появится в магазинах 24 сентября. Предзаказ на модели откроется 17 сентября 2021 года.

Напомним, в Сети уже известно практически все о главных смартфонах года. В линейку iPhone 13 войдут iPhone 13 mini, iPhone 13 iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Базовые модели получат 4 Гб оперативной памяти, а Pro — 6 Гб. Кроме того, старшие модели будут иметь современные экраны с частотой обновления кадров 120 Гц.

За базовую конфигурацию iPhone13 mini попросят 700 долларов, iPhone 13 — 800 долларов, iPhone 13 Pro — 1050 долларов, а за iPhone 13 Pro Max — 1150 долларов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку