Інсайдери назвали дату презентації iPhone 13

Вартість базової конфігурації iPhone 13 - 700 доларів.

Apple презентує нові смартфони 14 вересня 2021 року.

Як пише видання Barron's, журналісти цитують аналітика Wedbush Деніела Айвса, який 21 червня оновив свій прогноз щодо випуску смартфонів серії iPhone 13. У розкритому звіті йдеться, що нові флагмани будуть анонсовані на заході на третьому тижні вересня. З огляду на, що Apple зазвичай проводить презентації по вівторках, варто чекати, що смартфони представлять 14 вересня.

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Компанія зазвичай відкриває продаж нових моделей у п'ятницю наступного тижня, тому можна очікувати, що iPhone 13 з'явиться в магазинах 24 вересня. Передзамовлення на моделі відкриється 17 вересня 2021 року.

Нагадаємо, у Мережі вже відомо практично все про головні смартфони року. До лінійки iPhone 13 увійдуть iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Базові моделі отримають 4 Гб оперативної пам'яті, а Pro - 6 Гб. Крім того, старші моделі матимуть сучасні екрани з частотою оновлення кадрів 120 Гц.

За базову конфігурацію iPhone13 mini попросять 700 доларів, iPhone 13 - 800 доларів, iPhone 13 Pro - 1050 доларів, а за iPhone 13 Pro Max - 1150 доларів.

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