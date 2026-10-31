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ТСН в социальных сетях

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80

Олешковцы растрогали до слез! Везут в Украину четырехлапых!

Олешковцы растрогали до слез! Везут в Украину четырехлапых!

Олешковцы растрогали до слез! Везут в Украину четырехлапых!

Долгожданное спасение гражданских украинцев с оккупированных россиянами Олешек на Херсонщине: накануне все желающие жить на подконтрольной Украине территории прибыли в Анапу. Оттуда они должны отправиться самолетом в Гомель и пересечь украинско-белорусскую границу. После взрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году город оставался без электричества, воды и газа. А с начала лета — после обстрела россиянами волонтерских автомобилей — полностью прекратился завоз продовольствия и лекарства. Олешковцы страдали от голода и не могли выбраться из ловушки из-за плотного минирования и так называемого «сафари на людей»: россияне буквально охотились на тех, кто пытался сбежать, сбрасывая взрывчатку с дронов. Российские военные также забирали у людей еду, которую украинские Силы обороны доставляли в Олешки коптерами. Договориться с россиянами о гуманитарном коридоре для Олешковцев долго не получалось. Дело сдвинулось с места только после вмешательства Папы Римского и первой леди США. В сети Х Мелания Трамп сообщила, что добровольно уехать из оккупированного города захотели более 750 человек. Вовлеченность первой леди США в МИД Украины называют решающим фактором нынешнего согласия Кремля все же вывезти людей. Среди попавших в Олешки, оккупированных с начала полномасштабного вторжения, с украинской стороны вместе с Уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем были 2 украинских журналиста — корреспондент телеканала ICTV Егор Ромахло и оператор ТСН Илья Шинкаренко. И именно им удалось снять кадры, которые вы видите, и пообщаться с местными жителями.

Дата публикации
Количество просмотров
80

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