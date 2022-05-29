Как преодолеть усталость и наладить режим дня, питание, сон

Из-за боевых действий наше психологическое и физическое состояние постоянно меняются.

Каждый день мы испытываем много эмоций. Также следует учитывать нерациональный режим дня, прием пищи, сна.

В такие моменты наш организм чрезмерно истощается, сообщают медики.

Чувствовать себя не в тонусе в военное время – это нормально. Однако если перейти границу, то снижается наша работоспособность и развивается выраженное переутомление.

Итак, какие они признаки переутомления?

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.