Церковне свято 24 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 24 серпня в церковному календарі

У середу, 24 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика архідиякона Євпла. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 24 серпня — день пам’яті мученика архідиякона Євпла

Мученик архідиякон Євпл постраждав 304 року за імператорів Діоклітіана (284-305) і Максиміана (284-305). Він служив у сицилійському місті Катані. Завжди носячи з собою Євангеліє, святий Євпл безстрашно проповідував язичникам про Христа. Одного разу, коли він читав і пояснював Євангеліє народу, його схопили і представили правителю міста Калвісіану. Святий Євпл визнав себе християнином і викрив ідольське нечестя. За це його піддали мукам. Пораненого святого кинули до темниці, де він пробув у молитві 7 днів. Господь вивів у темниці мученику джерело води для втамування спраги.

Поставши вдруге у суді, укріплений і радісний, він знову сповідав віру в Христа і викрив мучителя за пролиття крові невинних християн. Суддя велів відірвати святому вуха і відрубати голову. Коли святого повели на страту, йому на шию повісили Євангеліє. Попросивши час на молитву, архідиякон став знову читати і роз'яснювати народу Євангеліє. Багато з язичників увірували в Христа. Воїни взяли архідиякона і усікли мечем.

Церковний календар на 24 серпня: відео

Народні прикмети на 24 серпня

Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті припиняється - можна сподіватися на гарну погоду незабаром.

Дощ під час сходу сонця - негода триватиме протягом кількох днів.

Якщо день Євпла випадає на молодий місяць, цього часу стоїть ясна погода - у вересні дощів буде дуже мало.

Вранці туман стелиться над поверхнею водойм - буде кілька погожих днів.

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку - через 2-3 дні буде дощ.

Багато горіхів, а мало грибів - до холодної і сніжної зими.

Погода без вітру - до тепла.

Якщо сонце яскраво світить - у вересні практично не буде дощів.

Що не можна робити 24 серпня