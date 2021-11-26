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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 листопада

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 листопада

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на майже 16 тисяч.

Україні станом на ранок 26 листопада зафіксовано 15 936 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 608 людей, 24 569 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 208 осіб, а 273 875 людей вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 400 340 осіб;
  • одужало – 2 877 021 особа;
  • летальних випадків – 84 149;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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