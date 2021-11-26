Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на майже 16 тисяч.

Україні станом на ранок 26 листопада зафіксовано 15 936 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 608 людей, 24 569 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 208 осіб, а 273 875 людей вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 400 340 осіб;

одужало – 2 877 021 особа;

летальних випадків – 84 149;

проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.