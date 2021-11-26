Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 ноября

За последние сутки количество больных возросло почти на 16 тысяч.

Украине по состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 936 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 608 человек, 24 569 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 208 человек, а 273 875 человек вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 400 340 человек;

поправилось – 2 877 021 человек;

летальных исходов – 84 149;

проведено ПЦР-тестов – 15 746 389.

С начала вакцинальной кампании привито 13 164 651 человека, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. Всего проведено 23 775 008 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.