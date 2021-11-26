Турецкие врачи спасают жизнь Максимка

У ребенка лейкоз.

3-летний Максим Акушевич сейчас вместе с мамой находится в турецкой клинике в тяжелом состоянии. Малыш тяжело болеет, но тамошние врачи видят перспективу на выздоровление мальчика – нужно усилие, время и большая сумма денег.

«Максимчик сейчас отказался от еды и потерял за 4 дня 2,300 кг. Он очень похудел, даже видны косточки. Он пассивен, не поднимается с кровати, начал плохо говорить», – рассказывает мама мальчика Кристина.

Такое резкое ухудшение состояния ребенка произошло за несколько недель. Впервые малыш попал в больницу не так давно. «В понедельник, 18 октября, я с Максимом поступила в больницу с низким гемоглобином. Взяв кровь на анализ, там обнаружили злокачественные клетки. После пункции, в четверг, диагноз – острый лимфобластный лейкоз, который был подтвержден на 100%. Костный мозг поражен на 95%, центральная нервная система не задета», – рассказывает мама малыша.

Семья была шокирована такими событиями, взвесив все преимущества, решили обратиться за помощью в Турцию, которая часто принимает на лечение украинских малышей. Там согласились взяться за случай и Максим и дают надежду.

«Ставить заранее прогнозы нельзя, пока малыш проходит лечение без перерыва. Каждые 2 недели будет браться пункция из спинного костного мозга, и если показатели не будут в норме, нам будет назначена высокодозная химиотерапия. Каждая инфекция также влияет на показания лечения», — добавляет женщина.

Лечение длительное и для обычной украинской семьи непосильно дорогое – 120 тысяч долларов.

«В эту сумму входят проживание в больнице, препараты для поддержания организма, все препараты, которые нам капают и химиотерапия. Если состояние ухудшится, то врачи будут рассматривать вариант пересадки костного мозга, но это уже совсем другая сумма», – говорит Кристина.

Жизнь ребенка сейчас вполне имеет свою цену и семья готова отдать последнее, но всего, что имею не хватит, чтобы собрать всю сумму на покрытие расходов.

«Я очень прошу всех неравнодушных откликнуться на нашу просьбу о помощи и помочь малышу вернуться в безмятежное детство. А в Украине его ждет его маленькая сестричка Ксюша, которая спрашивает бабушку о братике каждый день», — добавляет мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

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