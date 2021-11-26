Турецькі лікарі рятують життя Максимка

У дитини лейкоз.

3-річний Максим Акушевич зараз разом із мамою перебуває у турецькій клініці у досить важкому стані. Малюк важко хворіє, але тамтешні лікарі бачать перспективу на одужання хлопчика - потрібно зусилля, час і великі кошти.

«Максимко зараз відмовився від їжі і втратив за 4 дні 2,300 кг. Він дуже схуд, навіть видно кісточки. Він пасивний, не підводиться з ліжка, почав погано говорити», - розповідає мама хлопчика Христина.

Таке різке погіршення стану дитини сталося за кілька тижнів. Вперше малюк потрапив до лікарні не так давно. «У понеділок, 18 жовтня, я із Максимом поступила до лікарні з низьким гемоглобіном. Взявши кров на аналіз, там виявили злоякісні клітини. Після пункції, у четвер, діагноз - гострий лімфобластний лейкоз, який було підтверджено на 100%. Кістковий мозок уражений на 95%, центральна нервова система не зачеплена», - розповідає мама малюка.

Родина була шокована таким подіями, зваживши всі переваги вирішили звернутись по допомогу до Туреччини, яка часто приймає на лікування українських малюків. Там погодились взятися за випадок і Максимка і дають надію.

«Ставити наперед прогнози не можна, поки малюк проходить лікування без перерви. Кожні 2 тижні буде братися пункція зі спинного кісткового мозку, і якщо показники не будуть в нормі, нам буде призначена високодозна хіміотерапія. Кожна інфекція також впливає показання лікування», - додає жінка.

Лікування тривале і для звичайної української родини непосильно дороге - 120 тисяч доларів.

«У цю суму входять проживання в лікарні, препарати для підтримки організму, всі препарати, які нам капають і хіміотерапія. Якщо стан погіршиться, то лікарі розглядатимуть варіант пересадки кісткового мозку, але це вже зовсім інша сума», - каже Христина.

Життя дитини зараз цілком має свою ціну і родина ладна віддати останнє, але всього, що мають не вистачить, щоб зібрати всю суму на покриття витрат.

«Я дуже прошу всіх небайдужих відгукнутися на наше прохання про допомогу та допомогти малюкові повернутися у безтурботне дитинство. А в Україні на нього чекає його маленька сестричка Ксюша, яка запитує бабусю про братика щодня», - додає мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

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