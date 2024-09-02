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Ракети увійшли до повітряного простору України: в укриття

Ракети увійшли до повітряного простору України: в укриття

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте особистою безпекою.

У ніч проти 2 вересня 2024 року Повітряні Сили ЗСУ повідомили про входження до повітряного простору України ворожих ракет.

Зокрема, зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині. 

Наразі вони рухаються на Київщину з західним вектором руху. 

Пізніше ракети змінили вектор руху на Полтавщину. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Ймовірно, це ракети типу Х-101. 

Наразі повітряна тривога оголошена у низці областей. 

Також зафіксований виліт нової групи ракет. 

Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей

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