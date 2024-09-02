Ракети увійшли до повітряного простору України: в укриття

Не нехтуйте особистою безпекою.
У ніч проти 2 вересня 2024 року Повітряні Сили ЗСУ повідомили про входження до повітряного простору України ворожих ракет.
Зокрема, зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині.
Наразі вони рухаються на Київщину з західним вектором руху.
Пізніше ракети змінили вектор руху на Полтавщину.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Ймовірно, це ракети типу Х-101.
Наразі повітряна тривога оголошена у низці областей.
Також зафіксований виліт нової групи ракет.
Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет.
Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.
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