Ракети увійшли до повітряного простору України: в укриття

У ніч проти 2 вересня 2024 року Повітряні Сили ЗСУ повідомили про входження до повітряного простору України ворожих ракет.

Зокрема, зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині.

Наразі вони рухаються на Київщину з західним вектором руху.

Пізніше ракети змінили вектор руху на Полтавщину.

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Ймовірно, це ракети типу Х-101.

Наразі повітряна тривога оголошена у низці областей.

Також зафіксований виліт нової групи ракет.

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Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет.

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.

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