Моніторингові канали попереджують про виліт Ту-95мс: можливий пуск ракет

Якщо буде оголошена повітряна тривога, прямуйте до укриттів.

Моніторингові канали заявили про те, що є кілька бортів стратегічної авіації в повітрі.

Мовляв, є активність на частотах, яка вказує на це.

За їхньою інформацією, - до 7 Ту-95мс у повітрі. Це або передислокація, або бойовий виліт.

Попередньо, ймовірно відбулися пуски ракет "Х-101/555".

Якщо це не імітація пусків або не тренувальні пуски, то тривоги будуть десь за годину.

Також читайте У Дніпрі пролунали вибухи

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.