Моніторингові канали попереджують про виліт Ту-95мс: можливий пуск ракет

Якщо буде оголошена повітряна тривога, прямуйте до укриттів.
Моніторингові канали заявили про те, що є кілька бортів стратегічної авіації в повітрі.
Мовляв, є активність на частотах, яка вказує на це.
За їхньою інформацією, - до 7 Ту-95мс у повітрі. Це або передислокація, або бойовий виліт.
Попередньо, ймовірно відбулися пуски ракет "Х-101/555".
Якщо це не імітація пусків або не тренувальні пуски, то тривоги будуть десь за годину.
Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.
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