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Моніторингові канали попереджують про виліт Ту-95мс: можливий пуск ракет

Моніторингові канали попереджують про виліт Ту-95мс: можливий пуск ракет

Ставтеся уважно до оголошення повітряної тривоги

Якщо буде оголошена повітряна тривога, прямуйте до укриттів.

Моніторингові канали заявили про те, що є кілька бортів стратегічної авіації в повітрі.

Мовляв, є активність на частотах, яка вказує на це. 

За їхньою інформацією, - до 7 Ту-95мс у повітрі. Це або передислокація, або бойовий виліт. 

Попередньо, ймовірно відбулися пуски ракет "Х-101/555". 

Якщо це не імітація пусків або не тренувальні пуски, то тривоги будуть десь за годину.

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей

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