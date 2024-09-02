Мониторинговые каналы предупреждают о вылете Ту-95мс: возможен пуск ракет

Если будет объявлена воздушная тревога, направляйтесь к укрытиям.

Мониторинговые каналы заявили о том, что существует несколько бортов стратегической авиации в воздухе.

Мол, есть активность на частотах, указывающая на это.

По их информации, – до 7 Ту-95мс в воздухе. Это либо передислокация, либо боевой вылет.

Предварительно, вероятно, произошли пуски ракет "Х-101/555".

Если это не имитация пусков или не тренировочные пуски, то тревоги будут где-то через час.

Также читайте В Днепре раздались взрывы

Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.