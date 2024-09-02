Ракеты вошли в воздушное пространство Украины: в укрытие

В ночь на 2 сентября 2024 года Воздушные Силы ВСУ сообщили о вхождении в воздушное пространство Украины вражеских ракет.

В частности, зафиксирована группа крылатых ракет в Черниговской области.

Сейчас они двигаются в Киевскую область с западным вектором движения.

Позже ракеты сменили вектор движения на Полтавщину.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Вероятно, это ракеты типа Х-101.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Также зафиксирован вылет новой группы ракет.

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Добавим, что ранее мониторинговые каналы предупреждали о вылете Ту-95мс с возможным пуском ракет.

Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.

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