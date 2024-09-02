Ракеты вошли в воздушное пространство Украины: в укрытие

Не пренебрегайте личной безопасностью.
В ночь на 2 сентября 2024 года Воздушные Силы ВСУ сообщили о вхождении в воздушное пространство Украины вражеских ракет.
В частности, зафиксирована группа крылатых ракет в Черниговской области.
Сейчас они двигаются в Киевскую область с западным вектором движения.
Позже ракеты сменили вектор движения на Полтавщину.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Вероятно, это ракеты типа Х-101.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Также зафиксирован вылет новой группы ракет.
Добавим, что ранее мониторинговые каналы предупреждали о вылете Ту-95мс с возможным пуском ракет.
Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.
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