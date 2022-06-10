Жоден із дитячих літніх таборів в Україні не працює - нардеп

Станом на 9 червня жоден із дитячих літніх таборів в Україні не працює.

Це попри те, що діти з прифронтових регіонів потребують оздоровлення, відпочинку та психологічного розвантаження.

Про це заявила народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Ірина Констанкевич в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Станом на 9 червня за інформацією, яка є в нашому комітеті, та якою володіє наша депутатська група жоден із дитячих літніх таборів не запрацював. Ми свідомі того, що війна унеможливила відкриття таборів на півдні України. Небезпечно це і під мінометним обстрілом на Сумщині, до прикладу. Проте є відносно безпечні території. На жаль, поки що на центральному рівні можливостей для оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до існуючого законодавства не створено. Відбулося кілька нарад, одна в кінці травня, де це обговорювалося. Оскільки на першій нараді міністерство соцполітики разом із іншими профільними міністерствами не знайшли варіантів, було запропоновано відтермінувати розгляд питання до кінця червня. Що ми можемо запропонувати зараз дітям і де ми бачимо варіанти. По-перше, ми повинні розуміти, що ті регіони, де колись могли відпочивати наші діти, на жаль, зараз в зоні активних бойових дій. Це Херсонщина, Запорізька область, Одеський регіон. Але у нас є можливості оздоровити дітей в Карпатах, де більш менш спокійно. Зокрема, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Тому ми пропонуємо розглянути можливості, щоб оздоровлювати дітей там з дотриманням безпекових норм. Другий варіант, який необхідно розглянути, - це оздоровлення дітей за кордоном за кошти донорських організацій, партнерів, благодійних фондів", - зазначила Ірина Констанкевич.

Крім того, як наголосила народна депутатка, необхідно спростити вимоги до приватних дитячих таборів, щоб можна було відкрити без надмірних бюрократичних перешкод і формальностей, але з дотриманням безпеки.

"Якщо ми будемо шукати в Закарпатській області бомбосховища в дитячому таборі, то ми безперечно його не знайдемо. Якщо будуть жорсткі вимоги, то цього року жоден дитячий табір не відкриється. Тому наша депутатська група "Партія "За майбутнє" пропонує спростити ці механізми. Треба негайно переглянути вимоги до приватних таборів на час війни як альтернативи державним, щоб діти мали змогу оздоровитися. І це має бути не 200 тисяч дітей, як заявила нещодавно міністерка з соціальної політики, а значно більше, у нас тільки дітей шкільного віку близько 4 млн. А що робити з іншими дітьми, особливо тими, що перебувають в зоні бойових дій, з Сумської, Чернігівської, Харківської, Київської, Миколаївської, Запорізької областей? Там діти не просто відчули небезпеку для свого життя та здоров’я, а й психологічний вплив війни. Тому їм вкрай важливо оздоровитися, відпочити і перезавантажитися", - заявила Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, вчора Міністерство соціальної політики конкретизувало вимоги щодо оздоровлення за державні кошти та категорії дітей, які мають на це право. Військові адміністрації до кінця червня повинні дати відповідь, чи знайшли можливості для дитячого оздоровлення і відпочинку.