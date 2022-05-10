Матеріали для Гааги: рф катує та вбиває цивільних

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії.

Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, ґвалт і руїни - те, що залишають по собі російські військові.

Охтирський краєзнавчий музей - "до" "після" вторгнення РФ.

ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі “Матеріали для Гааги” на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі… Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторкою яких є рф. Продовжуємо публікувати відеоролики, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових.

Важливо, аби події в Україні залишалися темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.

Третє відео з добірки підтверджує факти знищення російськими військами шкіл, дитячих садочків, культурних цінностей України, лікарень, пологових будинків та відбирання права на життя у цивільного населення. Зокрема, вчинення окупантами терору щодо вагітних жінок та відповідно їхніх ще ненароджених дітей. Кількість жертв та знищених вщент об’єктів освітньої та соціальної інфраструктури продовжує щоденно зростати. Станом на 9 травня 2022 року окупанти ліквідували в Україні понад 240 культурних цінностей, і найстрашніше – забрали життя тисячів ні в чому невинних українців.

Літак "Мрія", який знищили російські окупанти.

До того ж у матеріалі представлені виступи сергія лаврова, міністра закордонних справ росії, та ігора конашенкова, офіційного представника міноборони рф. Офіційні обличчя кремлівського режиму продовжують виправдовувати дії російської армії та спростовувати звірства, вчиненні на мирних українських землях.

Зруйнована під час обстрілу армією РФ школа.

У ролику зафіксовані численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р., а саме Розділу 2, Ст.: 16, 18, 20, 23 та Розділу 3, Частина 3, Ст.: 53, 55, 56 та Додаткового протоколу №1, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р, а саме Частини 2, Ст.: 12, 14, 15, 16 та Частини 4, Розділу 1, Ст.: 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57 та ін., а також Частини 5, Розділу 2, Ст.: 76, 77 та ін., а також порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 4.11.1950 р., Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948 р., Кримінального кодексу України та Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або тих, що принижують гідність видів поводження і покарання від 1958 року.

Відео доступне російською та англійською мовами. Попередні матеріали можна переглянути за посиланнями нижче. Всього планується щонайменше 6 схожих відеороликів.