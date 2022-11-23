У Києві призупинене постачання води - Віталій Кличко

Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити

Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.

Про це повідомив Віталій Кличко.

"Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою", - зазначив мер.

Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян, додав Кличко.

Окремо нагадав, що працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.

Нагадаємо. що раніше стало відомо, що в результаті влучання в двоповерховий будинок у столиці загинула людина, ще одна була поранена.

Не працює і міська електричка.

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