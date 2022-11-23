У Києві призупинене постачання води - Віталій Кличко

Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити
Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.
Про це повідомив Віталій Кличко.
"Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою", - зазначив мер.
Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян, додав Кличко.
Окремо нагадав, що працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.
Нагадаємо. що раніше стало відомо, що в результаті влучання в двоповерховий будинок у столиці загинула людина, ще одна була поранена.
Не працює і міська електричка.
Читайте також:
Метро в Києві працює в обмеженому режимі: що відомо
"Укрзалізниця" через обстріли РФ залучила резервні тепловози
Російська ракета влучила у багатоповерхівку на Київщині, почалася пожежа (фото)