"Голос країни-2023": текстова онлайн-трансляція суперфіналу шоу

Сьогодні, 29 жовтня, визначиться переможець головного вокального шоу України "Голос країни-2023".

Прямий ефір проєкту відбувається з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP). Цьогоріч тренерами "Голосу країни" стали солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров, співачка Надя Дорофєєва та продюсер Іван Клименко.

Цьогоріч проєкт зазнав певних правил, через які у фіналі в командах наставників опинилась різна кількість вокалістів. Так, за перемогу у проєкті в команді Артема Пивоварова змагається ветеран повномасштабної війни, 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin. В команді Юлії Саніної опинилося троє фіналістів - Владислав Пелех, співачка Христина Старикова та українка Галина Печенізька. За перемогу у команді Івана Клименка змагатиметься фольклористка Стася Чабан, а в команді Дорофєєва військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.

Сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі, які не мають змоги подивитися фінал наживо, були в курсі всіх подій у фіналі "Голосу країни-2023".