Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Голос країни-2023": текстова онлайн-трансляція суперфіналу шоу

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
213
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Голос країни-2023": текстова онлайн-трансляція суперфіналу шоу

"Голос країни-2023", тренери / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вже зовсім скоро стане відоме ім'я переможця головного вокального шоу країни.

Сьогодні, 29 жовтня, визначиться переможець головного вокального шоу України "Голос країни-2023".

Прямий ефір проєкту відбувається з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP). Цьогоріч тренерами "Голосу країни" стали солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров, співачка Надя Дорофєєва та продюсер Іван Клименко

Цьогоріч проєкт зазнав певних правил, через які у фіналі в командах наставників опинилась різна кількість вокалістів. Так, за перемогу у проєкті в команді Артема Пивоварова змагається ветеран повномасштабної війни, 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin. В команді Юлії Саніної опинилося троє фіналістів -  Владислав Пелех, співачка Христина Старикова та українка Галина Печенізька. За перемогу у команді Івана Клименка змагатиметься фольклористка Стася Чабан, а в команді Дорофєєва військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.

Сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі, які не мають змоги подивитися фінал наживо, були в курсі всіх подій у фіналі "Голосу країни-2023".

Стаття з добірки новин:
Голос країни 2023
Дата публікації
Перегляди
213
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація