"Голос країни-2023": текстовая онлайн-трансляция суперфинала шоу

Сегодня, 29 октября, определится победитель главного вокального шоу Украины "Голос країни-2023".

Прямой эфир проекта проходит из Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP). В этом году тренерами "Голосу країни" стали солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, певица Надя Дорофеева и продюсер Иван Клименко.

В этом году проект претерпел определенные правила, из-за которых в финале в командах наставников оказалось разное количество вокалистов. Так, за победу в проекте в команде Артема Пивоварова сражается ветеран полномасштабной войны, 25-летний Михаил Панчишин с позывным Ptashkin. В команде Юлии Саниной оказались трое финалистов — Владислав Пелех, певица Кристина Старикова и украинка Галина Печенежская. За победу в команде Ивана Клименко сразится фольклористка Стася Чабан, а в команде Дорофеевой военный тылового обеспечения Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели, не имеющие возможности посмотреть финал вживую, были в курсе всех событий в финале "Голоса країни-2023".