"Голос країни-13": кто стал суперфиналистом шоу

Только что стали известны результаты зрительского голосования, благодаря которым стало известно, кто стал суперфиналистом шоу "Голос країни-13".

За победу на проекте и пройти до третьего этапа боролись участники из команд каждого тренера: Стася Чабан (Иван Клименко), Юрий Городецкий (Надя Дорофеева), Михаил Панчишин (Артем Пивоваров) и Кристина Старикова (Юлия Санина).

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: скриншот с видео

Только двоим удалось покорить зрителей своими выступлениями в дуэте со звездными наставниками. Так, суперфиналистами шоу, текстовую трансляцию которого ведет редакция сайта ТСН.ua, стали Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Отметим, дальше зрителей ждет последний этап финала "Голосу країни-13". Финалисты исполнят композиции, с которыми боролись за участие в шоу на "слепых прослушиваниях". Впоследствии зрители проголосуют за своего фаворита и наконец-то станет известно, кто стал победителем 13 европейского сезона "Голосу країни".

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