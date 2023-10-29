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"Голос країни-13": кто стал суперфиналистом шоу

"Голос країни-13": кто стал суперфиналистом шоу

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
254
Время на прочтение
1 мин
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"Голос країни-13": кто стал суперфиналистом шоу

Финалисты "Голосу країни-13" / Фото: скриншот с видео

В финальный этап проекта попали только двое участников.

Только что стали известны результаты зрительского голосования, благодаря которым стало известно, кто стал суперфиналистом шоу "Голос країни-13".

За победу на проекте и пройти до третьего этапа боролись участники из команд каждого тренера: Стася Чабан (Иван Клименко), Юрий Городецкий (Надя Дорофеева), Михаил Панчишин (Артем Пивоваров) и Кристина Старикова (Юлия Санина).

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © скриншот с видео
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: скриншот с видео

Только двоим удалось покорить зрителей своими выступлениями в дуэте со звездными наставниками. Так, суперфиналистами шоу, текстовую трансляцию которого ведет редакция сайта ТСН.ua, стали Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Отметим, дальше зрителей ждет последний этап финала "Голосу країни-13". Финалисты исполнят композиции, с которыми боролись за участие в шоу на "слепых прослушиваниях". Впоследствии зрители проголосуют за своего фаворита и наконец-то станет известно, кто стал победителем 13 европейского сезона "Голосу країни".

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Дата публикации
Просмотры
254
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